Шевченко не бачить сенсу у порівняннях з Пйонтеком

Нападник Мілана Кшиштоф Пйонтек є унікальним гравцем.

Про це розповів головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко.

"Гаттузо показує ентузіазм. Він добре підготовлений, протягом довгого часу ми не боролися за Лігу чемпіонів. У Ріно є багато достоїнств, у Мальдіні і Леонардо вони теж є.

Пйонтек довів, що є відмінним нападником, для Мілана - це дуже важливо. Немає сенсу його порівнювати зі мною, він йде своїм шляхом. Мені дуже подобається? його гольове чуття, він може забивати настільки різні голи", - сказав Шевченко.

Раніше наставник синьо-жовтих залишився задоволений результатом матчу зі збірної Португалії у матчі відбору до Чемпіонату Євроопи 2020.

Джерело - Tuttosport.