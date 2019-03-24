Шевченко не бачить сенсу у порівняннях з Пйонтеком

Нападник Мілана Кшиштоф Пйонтек є унікальним гравцем.
Про це розповів головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко.
"Гаттузо показує ентузіазм. Він добре підготовлений, протягом довгого часу ми не боролися за Лігу чемпіонів. У Ріно є багато достоїнств, у Мальдіні і Леонардо вони теж є.
Пйонтек довів, що є відмінним нападником, для Мілана - це дуже важливо. Немає сенсу його порівнювати зі мною, він йде своїм шляхом. Мені дуже подобається? його гольове чуття, він може забивати настільки різні голи", - сказав Шевченко.
Раніше наставник синьо-жовтих залишився задоволений результатом матчу зі збірної Португалії у матчі відбору до Чемпіонату Євроопи 2020.
Джерело - Tuttosport.