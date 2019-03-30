Сьогодні 30 березня відбувся матч 29-го туру іспанської Ла-Ліги між Барселоною та Еспаньйолом.
"Блаугранас" без проблем розібралися з принциповим суперником.
На 71-й хвилині Мессі відкрив рахунок у матчі, а на 89 Ліонель оформив дубль.
Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга
29 тур
30 березня
Барселона - Еспаньйол 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 71 Мессі, 2:0 - 89 Мессі
Нагадаємо, Барселона хоче продати свого півзахсника за 50 млн.
Тим часом Ла-Ліга запустила сервіс із безкоштовними спортивними трансляціями.
Джерело - Чемпіон.