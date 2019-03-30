Сьогодні 30 березня відбувся матч 29-го туру іспанської Ла-Ліги між Барселоною та Еспаньйолом.

"Блаугранас" без проблем розібралися з принциповим суперником.

На 71-й хвилині Мессі відкрив рахунок у матчі, а на 89 Ліонель оформив дубль.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

29 тур

30 березня

Барселона - Еспаньйол 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 71 Мессі, 2:0 - 89 Мессі

Нагадаємо, Барселона хоче продати свого півзахсника за 50 млн.

Тим часом Ла-Ліга запустила сервіс із безкоштовними спортивними трансляціями.

Джерело - Чемпіон.