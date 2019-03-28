Барселона хоче продати свого півзахсника за 50 млн

Барселона готова продати бразильського вінгера Малкома.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

На Малкома претендують європейські гранди і каталонці готові відпустити гравця, якщо він захоче трансферу. Барселона планує вторгувати 50 мільйонів євро за перехід бразильця при тому, що підписала Малкома з Бордо за 41 мільйон.

Відзначимо, що в поточному сезоні 22-річний футболіст провів 15 матчів у всіх турнірах і забив 3 м'ячі.

Нагадаємо, Грізманн готовий перейти в Барселону.

Тим часом Ла-Ліга запустила сервіс із безкоштовними спортивними трансляціями.

Джерело - xsport.ua/.