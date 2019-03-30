Облак продовжить контракт з Атлетіко

Воротар Ян Облак погодився підписати новий контракт з Атлетіко.

Про це повідомляє AS.

Підпис буде поставлений найближчим часом. Нинішня угода словенця розрахована до літа 2021 року.

За новим контрактом Ян буде заробляти 10-12 мільйонів євро за сезон. Інтерес до словенського воротаря приписували різним топ-клубам, але найчастіше - ПСЖ.

Облак перейшов в Атлетіко у 2014 році з Бенфіки. У нинішній кампанії словенець провів 28 ігор за Атлетіко в Ла Лізі, 15 з яких - на нуль.

Нагадаємо, що Реал збирається заплатити за 17-річного футболіста 70 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Барселона хоче продати свого лідера за 100 млн євро.