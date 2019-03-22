Барселона хоче продати свого лідера за 100 млн євро

Барселона має намір виручити 100 млн євро за продаж півзахисника Філіпе Коутінью.
Про це повідомляє Marca.
Бразилець так і не зміг влитися в гру тренера Ернесто Вальверде і клуб готовий розпрощатися з гравцем.
У нинішньому сезоні Коутинью взяв участь у 41 матчі у всіх турнірах, забив 9 м'ячів і віддав 5 результативних передач.
На гравця претендують англійські клуби і ПСЖ.
Нагадаємо, що ПСЖ може придбати півзахисника Манчестер Юнайтед.
Раніше повідомлялося, що Атлетіко полює за лідером Порту.
Джерело - Marca.