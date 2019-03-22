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Барселона хоче продати свого лідера за 100 млн євро

Сьогодні 20:03 670 0
Барселона хоче продати свого лідера за 100 млн євро
Філіпе Коутінью

Барселона має намір виручити 100 млн євро за продаж півзахисника Філіпе Коутінью.

Про це повідомляє Marca.

Бразилець так і не зміг влитися в гру тренера Ернесто Вальверде і клуб готовий розпрощатися з гравцем.

У нинішньому сезоні Коутинью взяв участь у 41 матчі у всіх турнірах, забив 9 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

На гравця претендують англійські клуби і ПСЖ.

Нагадаємо, що ПСЖ може придбати півзахисника Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко полює за лідером Порту.

Джерело - Marca.

#Коутінью, #Барселона, #ПСЖ
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