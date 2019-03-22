Барселона хоче продати свого лідера за 100 млн євро

Барселона має намір виручити 100 млн євро за продаж півзахисника Філіпе Коутінью.

Про це повідомляє Marca.

Бразилець так і не зміг влитися в гру тренера Ернесто Вальверде і клуб готовий розпрощатися з гравцем.

У нинішньому сезоні Коутинью взяв участь у 41 матчі у всіх турнірах, забив 9 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

На гравця претендують англійські клуби і ПСЖ.

Нагадаємо, що ПСЖ може придбати півзахисника Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко полює за лідером Порту.

Джерело - Marca.