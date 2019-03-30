Нападник збірної Нігерії Одіон Ігало відмовився від можливості перейти в Барселону в цьому січні, щоб продовжити кар'єру в Китаї.

Про це повідомив сам футболіст в інтерв'ю для ВВС.

"Мій агент розповів мені, що Барселона хоче взяти мене в оренду. Їм потрібен був нападник з досвідом гри в Ла Лізі, який розуміє іспанський футбол. Це була б оренда на шість місяців, і мені відводилася роль строго гравця запасу. Було приємно чути про інтерес Барселони - будь-який гравець був би більш, ніж щасливий прийняти цю пропозицію. Але при всій повазі, я тільки що став другим бомбардиром чемпіонату Китаю з 21 голом і заслуговував кращого. Я не хотів йти кудись в короткострокову оренду", - сказав Ігало.

Ігало приєднався до Шанхай Шеньхуа, а Барселона орендувала у Сассуоло Кевіна-Прінса Боатенга.

Нагадаємо, Грізманн готовий перейти в Барселону.

Тим часом Ла-Ліга запустила сервіс із безкоштовними спортивними трансляціями.

Джерело - ВВС.