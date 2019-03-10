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Гол Яремчука допоміг Генту здобути перемогу в чемпіонаті Бельгії

Сьогодні 21:13 651 0
Цей гол став десятим для Романа в сезоні
Гол Яремчука допоміг Генту здобути перемогу в чемпіонаті Бельгії

Бельгійський Гент Романа Яремчука, Романа Безуса та Ігора Пластуна здобув перемогу в 29-у турі бельгійської Ліги Жюпілер над Остенде.

На 3-й хвилині матчу Яремчук відкрив рахунок у матчі. Цей гол став для українця 10-м у сезоні.

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Наприкінці першого тайму гості зрівняли рахунок, але вже на початку другої половини гри Гент забив вирішальний гол у матчі.

Інший українець Роман Безус з'явився на полі з лави для запасних. Ігор Пластун до заяки на гру не потрапив.

Чемпіонат Бельгії, Ліга Жюпілер

29 тур

10 березня

Гент - Оденсе 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: 1:0 - 3 Яремчук, 1:1 - 43 Настич, 2:1 - 50 Домпе

Нагадаємо, Гент з Яремчуком, але без Безуса та Пластуна переміг Стандард.

Також, тренер Гента назвав слабку сторону у грі Безуса.

Джерело - Чемпіон.

#Яремчук, #Безус, #Бельгія, #Гент, #Пластун
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