Гол Яремчука допоміг Генту здобути перемогу в чемпіонаті Бельгії

Бельгійський Гент Романа Яремчука, Романа Безуса та Ігора Пластуна здобув перемогу в 29-у турі бельгійської Ліги Жюпілер над Остенде.
На 3-й хвилині матчу Яремчук відкрив рахунок у матчі. Цей гол став для українця 10-м у сезоні.
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Наприкінці першого тайму гості зрівняли рахунок, але вже на початку другої половини гри Гент забив вирішальний гол у матчі.
Інший українець Роман Безус з'явився на полі з лави для запасних. Ігор Пластун до заяки на гру не потрапив.
Чемпіонат Бельгії, Ліга Жюпілер
29 тур
10 березня
Гент - Оденсе 2:1 (1:1, 1:0)
Голи: 1:0 - 3 Яремчук, 1:1 - 43 Настич, 2:1 - 50 Домпе
Нагадаємо, Гент з Яремчуком, але без Безуса та Пластуна переміг Стандард.
Також, тренер Гента назвав слабку сторону у грі Безуса.
Джерело - Чемпіон.