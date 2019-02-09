Тренер Гента назвав слабку сторону у грі Безуса

Український півзахисник бельгійського Гента Роман Безус часто втрачає м'ячі.
Про це розповів головний тренер Гента Єссо Торуп.
"Безус привернув нашу увагу своїми виступами за Сент-Трюйден. У нього відмінне бачення поля, він добре мислить у грі.
Так, він втрачає м'яч, для того, щоб це виправити, йому потрібно стати більш рішучим і продовжувати забивати голи", - слова фахівця призводить Voetbalkrant.
Раніше Безус поділився враженнями від дебюту за Гент.
Нагадаємо, що Безус вивів Гент у фінал Кубка Бельгії.
Джерело - Voetbalkrant.