Тренер Гента назвав слабку сторону у грі Безуса

Український півзахисник бельгійського Гента Роман Безус часто втрачає м'ячі.

Про це розповів головний тренер Гента Єссо Торуп.

"Безус привернув нашу увагу своїми виступами за Сент-Трюйден. У нього відмінне бачення поля, він добре мислить у грі.

Так, він втрачає м'яч, для того, щоб це виправити, йому потрібно стати більш рішучим і продовжувати забивати голи", - слова фахівця призводить Voetbalkrant.

Раніше Безус поділився враженнями від дебюту за Гент.

Нагадаємо, що Безус вивів Гент у фінал Кубка Бельгії.

Джерело - Voetbalkrant.