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Клопп зпророкував великі проблеми Ліверпулю

Сьогодні 22:27 194 0
Клопп зпророкував великі проблеми Ліверпулю
Юрген Клопп

Залишок сезону буде важким для футболістів Ліверпуля.

Таку думку висловив головний тренер червоних Юрген Клопп.

"Знаю, наскільки важкі матчі, що залишилися. Люди вважають, що ми повинні виграти їх всі, тому Манчестер Сіті це зробить.

Повинні переконатися, що готові, але не сходити з розуму. Потрібно прийняти той факт, що у нас будуть проблеми в матчах, як це було у грі з Фулгемом. Вони будуть як в Прем'єр-лізі, так і в Лізі чемпіонів. Ми повинні бути готові вирішити їх.

Якщо команда не очікує ніяких проблем, вона буде дуже здивована. Але якщо ми знаємо, що зіткнемося з декількома труднощами, то будемо до них готові", - сказав Клопп.

Нагадаємо, що нападником Ліверпуля зацікавився мадридський Реал.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може перехопити у Боруссії вінгера Челсі.

 

Джерело - Goal.

#Клопп, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті
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