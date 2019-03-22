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Ліверпуль може перехопити у Боруссії вінгера Челсі

Сьогодні 19:51 188 0
Ліверпуль може перехопити у Боруссії вінгера Челсі

Півзахисник Челсі і збірної Англії Каллум Гадсон-Одої може стати гравцем Ліверпуля.

Про це повідомляє SportBild.

За інформацією джерела, на перспективного вінгера лондонського клубу з'явився ще один претендент в особі мерсисайдців.

Відзначимо, що Гадсона-Одої хочуть купити також два німецьких гранда: Баварія і дортмундська Боруссія.

Хадсон-Одої не має наміру продовжувати контракт з Челсі, який діє до 2020-го року. Однак, керівництво синіх не погодилося продавати 18-річного гравця Баварії за 35 мільйонів євро в зимове трансферне вікно.

Також Челсі навряд чи відпустить свого вінгера через те, що на клуб наклали трансферний бан.

Нагадаємо, що ПСЖ може придбати півзахисника Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Петряк може перейти до Брюгге влітку.

Джерело - SportBild.

#Челсі, #Ліверпуль, #Боруссія Д
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