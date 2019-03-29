Гравці луганської Зорі відвідали концерт Студії Квартал-95, який відбувся у Запоріжжі.
Після завершення концерту футболісти опублікували спільний знімок з його головною зіркою, а заодно і кандидатом у Президенти України Володимиром Зеленським.
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Зазначимо, що на фотографії присутні: Микита Шевченко, Максим Білий, Микита Каменюка, Дмитро Хомченовський, а також Олександр Караваєв, який через травму може пропустити гру 23-го туру УПЛ проти київського Динамо.
Джерело - Чемпіон.