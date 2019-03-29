Колектив відвідав концерт студії Квартал 95

Гравці луганської Зорі відвідали концерт Студії Квартал-95, який відбувся у Запоріжжі.

Після завершення концерту футболісти опублікували спільний знімок з його головною зіркою, а заодно і кандидатом у Президенти України Володимиром Зеленським.

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Переглянути цей допис в Instagram ЗеКвартал95✌🏻 Допис, поширений Дима (@homyak__7_) 28 Бер 2019 р. о 1:49 PDT

Переглянути цей допис в Instagram ЗеКвартал95✌🏻 Допис, поширений Дима (@homyak__7_) 28 Бер 2019 р. о 1:49 PDT

Зазначимо, що на фотографії присутні: Микита Шевченко, Максим Білий, Микита Каменюка, Дмитро Хомченовський, а також Олександр Караваєв, який через травму може пропустити гру 23-го туру УПЛ проти київського Динамо.

Джерело - Чемпіон.