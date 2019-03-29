Лужний: Взагалі не піду на вибори. Який сенс?

Тренер Динамо Олег Лужний не голосуватиме на майбутніх виборах президента України.

Слова фахівця наводить Футбол 24.

"Президент України тільки через 50 років буде володіти тими якостями, які потрібні. Не раніше. Зараз таких кандидатів не бачу. Я взагалі не піду на вибори. А за кого голосувати? Який сенс?

Я голосував тільки один раз - коли обирали Ющенка. Тоді піднявся величезний ажіотаж - всі хотіли, щоб у нас було нормальна держава. Але це виявилися чергові казки, чергова брехня.

Ви пам'ятаєте, що казав Порошенко, коли його обрали? Буде те ж саме. Який сенс їх слухати? Я взагалі не дивлюся ніяких новин. Суцільна брехня. Елементарно: подивіться, які у нас дороги. "Ви мене виберіть, і я все зроблю". Так не підходить.

Нехай спочатку дороги зроблять. Їм не соромно, що вони керують такою країною, де навіть 100 метрів без ями не проїдеш?" - сказав Лужний.