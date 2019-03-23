Павелко: Завдяки підтримці Порошенка збірна України вдало виступила в Лізі націй

У результатах збірної України в Лізі Націй велика заслуга президента Петра Порошенка.

Про це розповів глава Федерації футболу України Андрій Павелко.

"Відмінний початок відбіркового циклу Євро-2020. Упевнений, цей результат - прекрасний показник, що наш футбол і наша країна знаходяться на правильному шляху.

Окреме спасибі президентові України Петру Порошенко, який першим привітав нашу команду з відмінним результатом.

Увага глави держави завжди дуже важлива для збірної України, і восени саме при щирій підтримці президента країни українська команда дуже вдало виступила в Лізі націй і домоглася перемоги у своїй групі", - написав Павелко у Facebook.