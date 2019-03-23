Павелко: Завдяки підтримці Порошенка збірна України вдало виступила в Лізі націй

У результатах збірної України в Лізі Націй велика заслуга президента Петра Порошенка.
Про це розповів глава Федерації футболу України Андрій Павелко.
"Відмінний початок відбіркового циклу Євро-2020. Упевнений, цей результат - прекрасний показник, що наш футбол і наша країна знаходяться на правильному шляху.
Окреме спасибі президентові України Петру Порошенко, який першим привітав нашу команду з відмінним результатом.
Увага глави держави завжди дуже важлива для збірної України, і восени саме при щирій підтримці президента країни українська команда дуже вдало виступила в Лізі націй і домоглася перемоги у своїй групі", - написав Павелко у Facebook.
Українська збірна виграла свою групу в дивізіоні B.
Нагадаємо, що Порошенко привітав збірну України з нічиєю у матчі з чинними Чемпіонами Європи португальцями.
Раніше Порошенко привітав Підручного з перемогою на чемпіонаті світу.
Джерело - Чемпіон.