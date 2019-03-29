Гвардіола прокоментував наявність расизму у футболі

Футбол і політика - це невід'ємні речі.

Про це повідомив головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.

"Я думаю, що у Європі в цілому, а не тільки у футболі, ситуація з расизмом стає гірше. Звичайно, це турбує мене як людину, це не дуже приємно.

Чи можемо ми в знак протесту піти з поля? Ми можемо. Футбол - це потужна зброя захисту принципів гуманізму. Ви говорите, що не можна змішувати футбол і політику, але це не так", - сказав Пеп.