Гвардіола відвідає матч Португалія - Україна

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола відвідає матч відбору на Євро-2020 Португалія - Україна.
Про це повідомляє AS.
Іспанський фахівець сподівається побачити гру молодого форварда португальців Жоау Феліша.
Крім того, у складах обох команд грають футболісти Сіті - Бернарду Сілва і Олександр Зінченко.
Феліш виступає за Бенфіку і забив 12 м'ячів у дебютному для себе сезоні.
Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Матч Португалія - Україна дивіться онлайн на нашому сайті. Текстова трансляція поєдинку також буде доступна на Чемпіоні.
Джерело - AS.