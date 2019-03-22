Гвардіола відвідає матч Португалія - Україна

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола відвідає матч відбору на Євро-2020 Португалія - Україна.

Про це повідомляє AS.

Іспанський фахівець сподівається побачити гру молодого форварда португальців Жоау Феліша.

Крім того, у складах обох команд грають футболісти Сіті - Бернарду Сілва і Олександр Зінченко.

Феліш виступає за Бенфіку і забив 12 м'ячів у дебютному для себе сезоні.

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Матч Португалія - ​​Україна дивіться онлайн на нашому сайті. Текстова трансляція поєдинку також буде доступна на Чемпіоні.

Джерело - AS.