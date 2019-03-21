Боруссія цікавиться гравцем Челсі

На юного футболіста також претендує Баварія

Півзахисник Челсі Каллум Хадсон-Одой привернув увагу чергового німецького клубу.

Про це повідомляє The Telegraph.

Слідом за Баварією 18-річним англійцем зацікавилася дортмундська Боруссія. У січні Челсі відмовився продати гравця Баварії за 35 мільйонів фунтів. Після закінчення сезону мюнхенці знову спробують придбати хавбека.

Контракт гравця з Челсі розрахований до червня 2020 року.

Нагадаємо, Челсі подав скаргу в УЄФА на прояви расизму під час матчу проти Динамо.

Хадсон-Одой забив гол Динамо у Лізі Європи в київському матчі.

Джерело - The Telegraph.