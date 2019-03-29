Легенда Динамо міг грати за збірну Росії

Колишньому хавбеку Динамо Олексію Михайличенку пропонували грати за збірну Росії.
Про це розповів сам легендарний футболіст.
"До збірної Росії мене запрошували. Я відмовився. У той момент виступав за Рейнджерс. Час тоді був зовсім інший, і тих хлопців, які прийняли пропозицію, не засуджував - це їх вибір.
Але чітко розумів: якщо запропонувати шотландцеві виступати за збірну Англії, з високою ймовірністю можна прогнозувати, що він просто не зрозуміє, про що мова.
Свою точку зору чітко пояснив, коли пролунав перший дзвінок з Росії на тему зміни громадянства. Мене правильно зрозуміли і більше не дзвонили", - сказав Михайличенко.
Нагадаємо, що екс-динамівець став експертом на французькому телебаченні.
Раніше Михайличенко виступив проти натуралізації Мораеса.
Джерело - Футбол 24.