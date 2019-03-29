Екс-динамівець став експертом на французькому телебаченні

Контракт із телеканалом строком на один рік

Колишній захисник київського Динамо Бенуа Тремулінас вирішив знайти для себе новий вид діяльності.

Вже з 1 квітня француз розпочне роботу футбольним консультантом телеканалу L'Equipe. Про це повідомляє офіційний сайт відомого видання. Контракт Тремулінаса розрахований на один рік.

33-річний Бенуа вже встиг взяти участь в одному з шоу телеканалу. Футболіст радий, що у нього з'явилася можливість висловлювати свою думку з екрана телевізора.

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Нагадаємо, за Динамо Тремулінас грав у 2013-2014 роках. Футболіст провів в чемпіонаті України 10 матчів і відзначився 3 гольовими передачами.

У лютому Тремулінас оголосив про завершення кар'єри.

Джерело - iSport.