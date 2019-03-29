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Караваєв може зіграти з Динамо

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Караваєв може зіграти з Динамо
Олександр Караваєв

Півзахисник Зорі Олександр Караваєв може відновитися до матчу з київським Динамо.

Про це заявив головний тренер Зорі Юрій Вернидуб.

"Сашу Караваєва я вчора бачив під час товариської зустрічі з Металургом. Упевнений, все буде добре. Лікарі збірної і наші лікарі зробили все можливе. Потрібен час, щоб ці розсічення затягнулися. Нагадаю, що у нього їх два.

Завтра він потихеньку почне працювати, а далі будемо дивитися. Якщо зможе грати проти Динамо, то добре. Якщо немає, то будемо шукати альтернативи. Але я вірю в Сашу. Він боєць. І зробить все, щоб бути готовим до гри з Динамо", - сказав Вернидуб.

Нагадаємо, що Олександр отримав травму у матчі з Люксембургом.

Джерело - Офіційний сайт Зорі.

#Караваєв, #Динамо, #Зорі
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