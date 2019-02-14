Екс-захисник Динамо завершив кар'єру

Екс-захисник київського Динамо Бенуа Тремулінас оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Про це повідомляє L'Équipe.

33-річний француз був вільним агентом з літа 2017 го року, коли закінчився його контракт з Севільєю. А на полі з'являвся в останній раз взагалі у квітні 2016- го.

"Я пережив 3 операції за 2 з половиною роки. Ми спробували всі варіанти, але після всіх операцій мій фізичний стан не дозволяє мені продовжувати кар'єру футболіста", - заявив екс-динамівець.

Тремулінас встиг пограти за Бордо (2006-2013), Динамо (2013-2014), Сент-Етьєн (2014) і Севілью (2014-2016).

За свою кар'єру Бенуа вигравав чемпіонат, Кубок і Суперкубок (2) Франції, а також два Кубки французької ліги. Також на його рахунку медаль чемпіона України 2014/15 і два тріумфи в Лізі Європи.

Читайте також: Олімпіакос — Динамо: де дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи

Нагадаємо, у першій грі 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо зіграє у гостях з Олімпіакосом.

Джерело - ua-football.