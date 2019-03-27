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Президент Наполі: Хочу, щоб Анчелотті залишився назавжди

Вчора 23:36 254 0
Власник клубу в захваті від тренера
Президент Наполі: Хочу, щоб Анчелотті залишився назавжди

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс, заявив, що хоче бачити Карло Анчелотті тренером неаполітанців на довгі роки.

Про це повідомляє gianlucadimarzio.com.

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"Я запросив тренера, який любить Неаполь і нашу базу. Згідно з останніми заявами, він хоче залишитися в Наполі на вісім років, а я хочу, щоб він залишився назавжди. Я трохи орієнтуюся на Алекса Фергюсона. Тренер важливий для клубу у всіх аспектах, він представляє його на всіх рівнях", - сказав власник неаполітанців.

Нагадаємо, Анчелотті хоче запросити в Наполі трьох гравців Реала.

Раніше Наполі пробився до чвертьфіналу Ліги Європи.

Джерело - Xsport.

#Анчелотті, #Наполі, #Серія А
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