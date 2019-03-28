Манчестер Юнайтед не може домовитися з Де Хеа

Воротар Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа не може домовитися з клубом про новий контракт.

Про це повідомляє Goal.com.

Голкіпер хоче отримувати 500 тисяч фунтів на тиждень, проте боси МЮ не готові задовольнити запити іспанця.

Де Хеа розчарований ставленням клубу і може запросити трансфер.

Його контракт з клубом закінчується влітку 2019 го року, але у манчестерського клубу є опція продовження угоди на рік.

Нагадаємо, Сульшера затвердили головним тренером Манчестер Юнайтед.

Нещодавно Сульшер зазнав третьої поразки на посту головного тренера МЮ.

Джерело - xsport.ua.