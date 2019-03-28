Ворскла хоче запросити Скрипника на посаду головного тренера

Віктор Скрипник та Олександр Головко потрапили у шорт-лист кандидатів на посаду головного тренера Ворскли.

Про це повідомляє FootBoom.

Екс-наставник молодіжної збірної України Олександр Головко та колишній тренер Вердера та Риги Віктор Скрипник розглядаються керівництвом полтавців у якості кандидатур на посаду головного тренера Ворскли.

Окрім цього, у шорт-листі команди наставник молодіжної команди Шахтаря Валерій Кривенцов та екс-тренер Олімпіка Роман Санжар.

Зазначимо, що сьогодні полтавський клуб призначив Віталія Косовського виконувачем обов'язків головного тренера команди .

Нагадаємо, Сачко покинув Ворсклу, екс-наставник полтавців емоційно попрощався з клубом.

Джерело - footboom.