Сачко емоційно попрощався з Полтавою

Екс-наставник Ворскли Василь Сачко попрощався з Полтавою та клубом.

Про це сказав сам колишній головний тренер ворсклян.

"Полтаву буду пам’ятати завжди. Тут пройшли справді найкращі роки моєї футбольної кар’єри. Багато чого можна пригадати, але точно не буду цього робити сьогодні. Є час для самоаналізу, потрібно трішки перепочити. Перш за все, хочу сказати дуже дякую керівникам клубу – Костянтину Жеваго, Романові Черняку, Олегу Лисаку, з якими ми спільно вирішували найвищі завдання, що стояли перед нами у різних турнірах. Я дуже пишаюся тим, що мені довелося працювати зі справжніми професіоналами. Це ж стосується і хлопців у команді, і обслуговуючого персоналу, і моїх помічників, на яких завжди можна було покластися у складний момент. Певен, за час, який мені було довірено керувати тренувальним процесом "Ворскли", зроблено немало. Буду щасливим, якщо мій наступник про це колись згадає хоча б одним рядком.

Низький уклін усім, хто був поруч із командою в роки мого тренерства: хлопцям із 22-го сектора, Автофанам, усім, хто за будь-якої погоди ходить на трибуни нашого стадіону підтримати команду. Від’їжджаючи з Полтави, яка по праву має звання Духовної столиці України, залишаю тут частинку свого серця, і обіцяю обов’язково повернутися", - сказав Сачко.