УЄФА покарав Шахтар за расиські вигуки уболівальників

Шахтар отримав покарання від Дисциплінарного комітету УЄФА через поведінку своїх уболівальників під час матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.

Про це повідомляє прес-служба союзу.

УЄФА вирішив закрити частину трибун під час наступного єврокубкового матчу на домашній арені "гірників" .Зокрема, мова йде про закриття 13-го сектора північної трибуни через расистські вигуки,

Окрім цього, донеччани будуть змушені заплатити 10 тисяч євро штрафу через використання під час матчу файєрів та повісити на трибунах стадіону банер із написом #EqualGame і логотипом УЄФА.

Нагадаємо, Шахтар втратив основного захисника.

Також, Шахтар розгромив Олімпік у контрольному матчі.

Джерело - football24.