Шахтар розгромив Олімпік у контрольному матчі

Паузу в чемпіонаті, пов'язану з матчами збірних і виборами Президента України, донецькі Олімпік та Шахтар заповнили спарингом, який відбувся на олімпійській базі Святошин.

Команда Паулу Фонсеки легко розібралася зі своїм суперником з рахунком 4:0.

Всі голи забили бразильці, в тому числі новачки Тете і Маркос Антоніо.

Контрольний матч

27 березня

Шахтар - Олімпік 4:0

Голи: 1:0 - 45 Фернандо, 2:0 - 57 Нем, 3:0 - 74 Тете, 4:0 - 90+1 Маркос Антоніо

Нагадаємо, Мілан слідкує за новачком Шахтаря.

Також, Шахтар чекає на трансферні пропозиції щодо Нема.

Джерело - Чемпіон.