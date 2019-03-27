Шахтар розгромив Олімпік у контрольному матчі

Паузу в чемпіонаті, пов'язану з матчами збірних і виборами Президента України, донецькі Олімпік та Шахтар заповнили спарингом, який відбувся на олімпійській базі Святошин.
Команда Паулу Фонсеки легко розібралася зі своїм суперником з рахунком 4:0.
Всі голи забили бразильці, в тому числі новачки Тете і Маркос Антоніо.
Контрольний матч
27 березня
Шахтар - Олімпік 4:0
Голи: 1:0 - 45 Фернандо, 2:0 - 57 Нем, 3:0 - 74 Тете, 4:0 - 90+1 Маркос Антоніо
Нагадаємо, Мілан слідкує за новачком Шахтаря.
Також, Шахтар чекає на трансферні пропозиції щодо Нема.
Джерело - Чемпіон.