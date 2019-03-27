Шахтар втратив основного захисника

Захисник Шахтаря Ісмаїлі отримав пошкодження під час товариського матчу проти донецького Олімпіка (4:0).

На 58-й хвилині бразильця замінив Сіпріано. Поки що відсутня інформація про тяжкість травми ключового виконавця гірників.

Перемогу в спарингу підопічним Паулу Фонсека принесли голи бразильських легіонерів: по м'ячу на свій рахунок записали Фернандо, Веллінгтон Нем, а також зимові новачки команди Тете і Маркос Антоніо.

Найближчий матч Шахтар проведе в середу, 3 квітня, проти Олександрії.

Нагадаємо, Мілан слідкує за новачком Шахтаря.

Також, Шахтар чекає на трансферні пропозиції щодо Нема.

Джерело - Чемпіон.