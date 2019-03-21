Реал продасть ключових гравців клубу

Клуб хоче на виручені гроші придбати нових гравців

Керівництво мадридського Реала планує продати чотирьох гравців клубу.

Про це повідомляє Marca.

У списку тих, хто може покинути клуб вже в найближче трансферне вікно, значаться імена захисника Рафаеля Варана, хавбеків Гарета Бейла й Іско та нападника Каріма Бензема. Повідомляється, що в продажу цих футболістів зацікавлений особисто Зінедін Зідан.

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Поки не було згадки про конкретні цифри, але очікується, що внаслідок цих трансферів "королівський клуб" виручить близько 200 млн євро. Планується, що ці гроші витратять на придбання нових футболістів.

Нагадаємо, в першому матчі під керівництвом Зідана Реал обіграв Сельту.

Раніше повідомлялося, що Реал виділить 300 мільйонів на тарнсфери.

Джерело - iSport.