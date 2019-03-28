Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук хоче змін в нинішньому форматі Прем'єр-ліги.

Його слова цитує Football.ua.

"Щось потрібно видозмінити. Може, щоб одна команда з нижньої шістки потрапляла в зону єврокубків. Не знаю, але потрібно якось мотивувати команди. Усі бачили, яка жорстка боротьба йшла за потрапляння в ТОП-6? Упевнений, що всі команди від третьої до 12 приблизно рівні за рівнем гри", - сказав Шевчук.

Нагадаємо, екс-тренер Олімпіка може очолити Ворсклу.

Напередодні Шахтар розгромив Олімпік у контрольному матчі, а гравець гірників зазнав травми.

Джерело - football.ua.