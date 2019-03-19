Півзахисник мріє опинитися в королівському клубі

Півзахисник лондонського Челсі Еден Азар влітку може стати гравцем Реала.

Про це повідомляє As.

Хавбек збірної Бельгії неодноразово зізнавався в симпатіях до клубу з Мадрида і хоче під час міжсезоння здійснити свою мрію. За інформацією Азар був би налаштований на перехід в Реал навіть у тому випадку, якщо б на пост головного тренера команди не повернувся Зінедін Зідан.

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Повідомляється, що Челсі оцінює Азара в 100-120 мільйонів євро. Контракт 28-річного футболіста розрахований до літа 2020 року.

Джерела в оточенні Азара заявили, що Челсі вирішив відпустити гравця влітку, попри те, що клуб не зможе реєструвати нових гравців протягом двох трансферних вікон.

Раніше повідомлялося, що Реал знову зацікавився Азаром, а Челсі відмовив у трансфері.

Джерело - As.