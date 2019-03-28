Виконавчий директор Аякса Едвін ван дер Сар оцінив шанси команди в матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

Його слова цитує Football Italia.

"Нас чекає яскраве протистояння з Ювентусом. Команда впевнена в собі. Вона може обіграти Ювентус. У нас молода команда, в яку ми додали досвіду, наприклад, в особі Тадича і Блінда. Ми продовжуємо виступ в Лізі чемпіонів і можемо обіграти Ювентус, перемігши вже Реал і маючи у своєму активі такі матчі, як з Баварією, це вселило в нас впевненість", - заявив ван дер Сар.