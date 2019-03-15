Сьогодні, 15 березня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Результати жеребкування:

Ліверпуль - Порту

Тоттенгем - Манчестер Сіті

Барселона - Манчестер Юнайтед

Аякс - Ювентус

Перші матчі 1/4 фіналу відбудуться 9/10 квітня, матчі-відповіді - 16/17 квітня. Перші півфінальні матчі відбудуться 30 квітня / 1 травня, а матчі-відповіді - 7/8 травня. Фінал 1 червня 2019 року прийме стадіон Ванда Метрополітан в Мадриді.

Джерело - Чемпіон.