Сьогодні, 15 березня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Результати жеребкування:
Ліверпуль - Порту
Тоттенгем - Манчестер Сіті
Барселона - Манчестер Юнайтед
Аякс - Ювентус
Перші матчі 1/4 фіналу відбудуться 9/10 квітня, матчі-відповіді - 16/17 квітня. Перші півфінальні матчі відбудуться 30 квітня / 1 травня, а матчі-відповіді - 7/8 травня. Фінал 1 червня 2019 року прийме стадіон Ванда Метрополітан в Мадриді.
😍 The quarter-final draw 😍— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 15 березня 2019 р.
🤔 Most exciting tie? #UCLdraw pic.twitter.com/bpkwkVKvdH
Джерело - Чемпіон.