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Аякс вимагатиме у Барселони близько 100 млн євро за де Лігта

Сьогодні 13:28 289 0
Аякс вимагатиме у Барселони близько 100 млн євро за де Лігта

Барселона, як і раніше, хоче придбати захисника Аякса Маттейса де Лігта.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

Напередодні на засіданні Асоціації європейських клубів президент каталонців Жозеп Бартомеу повинен був провести черговий раунд переговорів з амстердамцями про трансфер 19-річного гравця. Очікується, що Аякс зажадає за де Лігта близько 100 мільйонів євро.

Повідомлялося, що Барселона вже запропонувала 60 млн.

Раніше каталонці оголосили про трансфер півзахисника Аякса Френкі де Йонга, який відбудеться після закінчення сезону. Перехід оцінюється в 75 млн євро плюс 11 млн у вигляді бонусів.

Нещодавно повідомлялося, що де Лігт хоче перейти разом з де Йонгом.

Джерело - El Mundo Deportivo..

#де Лігт, #де Йонг, #Аякс, #Барселона
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