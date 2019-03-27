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Кривенцов: Від Ворскли пропозицій не було

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Кривенцов: Від Ворскли пропозицій не було

Наставник молодіжної команди Шахтаря Валерій Кривенцов, який, за повідомленнями ЗМІ, є одним з кандидатів на пост головного тренера Ворскли, не отримував пропозицій від полтавського клубу.

Про це розповів сам фахівець.

"Зараз нічого про це сказати не можу. Не було на цей рахунок ніяких контактів з представниками Ворскли. У мене скоро буде тренування моєї команди, до неї і готуюся ", - зазначив Кривенцов.

Нагадаємо, Сачко покинув Ворсклу.

Екс-наставник полтавців емоційно попрощався з клубом.

Джерело - sportarena.com.

#Шахтар, #Ворскла, #УПЛ
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