Легендарний гравець Арсенала отримав почесне звання

Екс-форвард лондонського Арсенала і збірної Франції Тьєррі Анрі виграв у голосуванні за найкращого легіонера в історії АПЛ.

Опитування проводили BBC.

Анрі посів перше місце, набравши 45% голосів. На другому місці в голосуванні — екс-форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду (14%), який зараз виступає за Ювентус. На третьому місці — колишній нападник Манчестер Юнайтед Ерік Кантона, він набрав 12% голосів.

Варто зазначити, Анрі виступав за Арсенал з 1999 по 2007 рік. У його активі 175 голів у 258 матчах, а також два чемпіонські титули.

Нагадаємо Анрі відсторонили від тренерства в Монако. Йому на зміну прийшов Жардім.

Тим часом Лукаку сподівається на повернення Анрі в збірну Бельгії.

Джерело - BBC.