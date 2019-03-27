Сачко попрощався з гравцями Ворскли

Головний тренер Ворскли Василь Сачко невдовзі покине свою посаду.

Про це повідомляє Sport.ua

Сачко не продовжуватиме роботу з командою і вже навіть встиг попрощатися з гравцями, повідомляє джерело.

Цікаво, що наставник ворсклян раніше не підтверджував цю інформацію і радив звернутися до керівництва клубу. Офіційної інформації щодо цього питання поки немає.

Чутки про відхід Сачка з'явилися після того, як Ворскла не зуміла пробитися в ТОП-6 УПЛ за підсумками першої частини сезону.

Раніше віце-президент Ворскли Олег Лисак спростував появу нового головного тренера в команді. Кандидатурою на заміну Сачка називають нинішнього наставника Шахтаря U-21 Валерія Кривенцова.

Також, була інформація, що Сачко все ж продовжить тренувати Ворсклу.

Джерело - sport.ua.