Помер почесний президент Манчестер Сіті

Почесний президент Манчестер Сіті Бернард Гелфорд пішов з життя на 78-му році.
Про це повідомляє офіційний сайт "містян".
Гелфорд обіймав посаду секретаря клубу протягом 40 років. У 2006 році він був обраний до Зали слави клубу і став єдиним, хто не був гравцем і був вшанований цієї честі.
У 2010 році Гелфорд став лише другим довічним президентом клубу, оскільки він наблизився до 40 років служби в Ман Сіті.
Манчестерський клуб приніс свої співчуття родині Гелфорда.
Нагадаємо, Манчестер Сіті може продовжити із Зінченком контракт.
Також, Сілва продовжив контракт з Манчестер Сіті.
Джерело - ua-football.