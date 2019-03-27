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Помер почесний президент Манчестер Сіті

Сьогодні 13:07 592 0
Помер почесний президент Манчестер Сіті

Почесний президент Манчестер Сіті Бернард Гелфорд пішов з життя на 78-му році.

Про це повідомляє офіційний сайт "містян".

Гелфорд обіймав посаду секретаря клубу протягом 40 років. У 2006 році він був обраний до Зали слави клубу і став єдиним, хто не був гравцем і був вшанований цієї честі.

У 2010 році Гелфорд став лише другим довічним президентом клубу, оскільки він наблизився до 40 років служби в Ман Сіті.

Манчестерський клуб приніс свої співчуття родині Гелфорда.

Нагадаємо, Манчестер Сіті може продовжити із Зінченком контракт.

Також, Сілва продовжив контракт з Манчестер Сіті.

Джерело - ua-football.

#Манчестер Сіті
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