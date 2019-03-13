Керівництво Манчестер Сіті продовжило контракт з півзахисником команди Бернарду Сілвою.
Про це повідомляє прес-служба містян.
Нова угода 24-річного хавбека з англійським клубом розрахована до літа 2025 року. Зарплата 24-річного португальця становитиме 200 тисяч фунтів (приблизно 233 тисячі євро) на тиждень.
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🔥 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🔥— Manchester City (@ManCity) 13 березня 2019 р.
🔵 #mancity pic.twitter.com/HagWIwntue
Напередодні Манчестер Сіті розгромив Шальке.
Тим часом Зінченко — лідер Манчестер Сіті за системою гол+пас серед захисників.
Джерело - Чемпіон.