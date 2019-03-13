Угода розрахована до 2025 року

Керівництво Манчестер Сіті продовжило контракт з півзахисником команди Бернарду Сілвою.

Про це повідомляє прес-служба містян.

Нова угода 24-річного хавбека з англійським клубом розрахована до літа 2025 року. Зарплата 24-річного португальця становитиме 200 тисяч фунтів (приблизно 233 тисячі євро) на тиждень.

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Напередодні Манчестер Сіті розгромив Шальке.

Тим часом Зінченко — лідер Манчестер Сіті за системою гол+пас серед захисників.

Джерело - Чемпіон.