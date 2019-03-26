Півзахисник Ювентуса Міралем П'яніч потрапив у список інтересів головного лідера Реалу Зінедіна Зідана.
Про це повідомляє Tuttosport.
За інформацією видання, французький фахівець особисто звернувся до президента "вершкових" Флорентіно Переса щодо трансферу хавбека Ювентуса.
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Туринський клуб може отримати за 28-річного боснійця близько 90 млн євро.
У поточному сезоні Серії А П'янич провів 23 матчі, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.
Нагадаємо, Зідан хоче придбати юного півзахисника Ліона.
Також, Реал не купуватиме Мбаппе.
Джерело - football24.