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Реал спробує продати Бейла влітку

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Реал спробує продати Бейла влітку

Мадридський Реал планує позбутися свого вінгера Гарета Бейла вже цього літа.

Про це повідомляє AS.

За даними джерела, президент "вершкових" Флорентіно Перес і головний тренер Зінедін Зідан прийняли спільне рішення про продаж футболіста. Воно не зміниться незалежно від гри форварда в кінцівці сезону.

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Реал хоче виручити за Бейла велику суму, яка буде спрямована на посилення складу в літнє трансферне вікно. При цьому, ні Бейл, ні його агент поки не отримували повідомлень від клубу.

29-річний Бейл перейшов в Реал влітку 2013 року з Тоттенгема за 101 млн євро.

У нинішньому сезоні він взяв участь в 22 матчах чемпіонату Іспанії, в яких забив вісім голів і віддав дві результативних передач. Контракт валлійця з клубом діє до літа 2022 року.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Бейла.

Також, Бейл може перейти в Баварію.

Джерело - FootBoom.

#Бейл, #Реал
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