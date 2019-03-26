Мадридський Реал планує позбутися свого вінгера Гарета Бейла вже цього літа.
Про це повідомляє AS.
За даними джерела, президент "вершкових" Флорентіно Перес і головний тренер Зінедін Зідан прийняли спільне рішення про продаж футболіста. Воно не зміниться незалежно від гри форварда в кінцівці сезону.
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Реал хоче виручити за Бейла велику суму, яка буде спрямована на посилення складу в літнє трансферне вікно. При цьому, ні Бейл, ні його агент поки не отримували повідомлень від клубу.
29-річний Бейл перейшов в Реал влітку 2013 року з Тоттенгема за 101 млн євро.
У нинішньому сезоні він взяв участь в 22 матчах чемпіонату Іспанії, в яких забив вісім голів і віддав дві результативних передач. Контракт валлійця з клубом діє до літа 2022 року.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Бейла.
Також, Бейл може перейти в Баварію.
Джерело - FootBoom.