Зінедін шукає заміну старіючому Модричу

Головний тренер мадридського Реалу Зінедін Зідан прагне підписати молодого півзахисника Ліона Тангі Ндомбеле влітку.

Про це повідомляє El Confidencial.

Француз вважається одним з ключових гравців Ліона з моменту переходу з Ам'єна в 2017-у році.

Актуально: Півзахисник ПСЖ зацікавив Атлетіко

Цього сезону 22-річний футболіст провів за Ліон 25 матчів в Лізі 1 і 8 в Лізі чемпіонів. Також до гравця проявляли інтерес Манчестер Сіті і ПСЖ.

Контракт Ндомбеле з Ліоном розрахований до 2023 року, і французький клуб не хотів би продавати його менш ніж за 80 мільйонів євро. Він вважається доступною альтернативою півзахиснику Манчестер Юнайтед Полю Погба, який може обійтися в два рази дорожче.

Нагадаємо, Реал не купуватиме Мбаппе.

Раніше Моурінью назвав Мбаппе найдорожчим футболістом світу.

Джерело - ua-football.