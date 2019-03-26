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Зідан хоче придбати юного півзахисника Ліона

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Зідан хоче придбати юного півзахисника Ліона

Головний тренер мадридського Реалу Зінедін Зідан прагне підписати молодого півзахисника Ліона Тангі Ндомбеле влітку.

Про це повідомляє El Confidencial.

Француз вважається одним з ключових гравців Ліона з моменту переходу з Ам'єна в 2017-у році.

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Цього сезону 22-річний футболіст провів за Ліон 25 матчів в Лізі 1 і 8 в Лізі чемпіонів. Також до гравця проявляли інтерес Манчестер Сіті і ПСЖ.

Контракт Ндомбеле з Ліоном розрахований до 2023 року, і французький клуб не хотів би продавати його менш ніж за 80 мільйонів євро. Він вважається доступною альтернативою півзахиснику Манчестер Юнайтед Полю Погба, який може обійтися в два рази дорожче.

Нагадаємо, Реал не купуватиме Мбаппе.

Раніше Моурінью назвав Мбаппе найдорожчим футболістом світу.

Джерело - ua-football.

#Мбаппе, #Зідан, #Реал, #Ліон, #ПСЖ
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