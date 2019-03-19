Манчестер Юнайтед відмовився від підписання валлійського форварда мадридського Реала Гарета Бейла цього літа.
Про це повідомляє ESPN.
29-річний валлієць наразі тренується в Сполучених Штатах разом зі своїми товаришами по команді зі збірної Уельсу і його майбутнє в іспанській столиці поки невизначено.
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Стверджується, що через величезну зарплату футболіста в 12 мільйонів євро, жоден англійський клуб не бажає купувати його.
Нагадаємо, Бейл може перейти в Баварію.
Також, з'являлася інформація, що Тоттенгем зацікавлений у поверненні валлійця.
Джерело - footballhit.