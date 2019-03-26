Президент Ювентуса розпочав розробку Суперліги європейських чемпіонів

Президент Ювентуса та голова Асоціації європейських клубів (ЕСА) Андреа Аньєллі заявив, що його організація виступає проти оновлення клубного ЧС і планує створити Суперлігу європейських чемпіонів.

Про це повідомляє Calciomercato.

"Пріоритетом всіх сторін-учасниць має бути складання чіткого розуміння того, як буде виглядати світовий міжнародний футбол після 2024 року. ECA не може підтримати рішення ФІФА реформувати клубний чемпіонат світу в 2021-му", - заявив Аньеллі.

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"Ми почали розробку проекту за новим баченням майбутніх змагань під егідою УЄФА. Це початок нового шляху. Ми знаходимося в центрі світового футболу і повинні нести зміни. Ми створимо нову Суперлігу європейських чемпіонів у співпраці з УЄФА. Ми протиставляємо себе новому клубному ЧС з 24 командами, і будемо вимагати менше міжнародних перерв в чемпіонатах", – підсумував функціонер.

Нагадаємо, що змінили формат проведення Суперкубка Іспанії.

Раніше помер творець Ліги чемпіонів та Золотого м'яча.

Джерело - football24.