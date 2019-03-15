Клубний чемпіонат світу змінить формат. Реал, ПСЖ, МЮ - проти

Оновлений турнір відбудеться у 2021 році

Рада ФІФА прийняла рішення про зміну формату клубного чемпіонату світу.

Про це повідомляє BBC.

Турнір буде проводитися з 2021 року замість Кубка конфедерацій.

За інформацією AP, клубний чемпіонат світу в оновленому форматі пройде з 17 червня по 4 липня 2021 року. Кількість учасників буде розширено до 24 команд, з яких 8 представлятимуть Європу, південну Америку - 6. По 3 путівки отримають команди з Африки, Азії та КОНКАКАФ, 1 клуб від Океанії.

Повідомляється, що європейська асоціація клубів (зокрема Ювентус, Баварія, ПСЖ, Реал, МЮ) виступила проти змін і мають намір бойкотувати турнір.

Нагадаємо, що змінили формат проведення Суперкубка Іспанії.

Раніше помер творець Ліги чемпіонів та Золотого м'яча.

Джерело - BBC.