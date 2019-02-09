Помер творець Ліги чемпіонів та Золотого м'яча

7 лютого у Парижі на 98 році життя помер журналіст Жак Ферран, який є одним з авторів Ліги чемпіонів і Золотого м'яча.

Про це повідомила Професійна футбольна ліга Франції у своєму Twitter.

Ферран був одним з творців формату і правил Кубка європейських чемпіонів (Ліги чемпіонів), а також членом колегії, яка заснувала нагороду найкращому футболісту світу Золотий м'яч.

Журналістом він працював у L'équipe і France de football.

"Він є одним з піонерів сучасного спорту. Ми всі його спадкоємці. Світ спорту сьогодні в жалобі", – йдеться в тексті повідомлення Професійної футбольної ліги Франції.

La Ligue de Football Professionnel a appris avec une grande tristesse la disparition de Jacques Ferran.



En ce moment douloureux, la LFP présente toutes ses condoléances à sa famille et à ses proches ➡ https://t.co/4UdWGseXIj pic.twitter.com/NjFjNkBjih — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) 7 февраля 2019 г.

Нагадаємо, що помер екс-чемпіон світу з боксу, який переміг Мейвезера.

Раніше помер легендарний тренер Карпат.

Джерело - Чемпіон.