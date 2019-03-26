Португалець пропустить найближчі матчі Серії А

Туринський Ювентус підтвердив інформацію про те, що Кріштіану Роналду отримав легку травму стегна під відбіркового матчу Євро-2020 між збірною Португалії та Сербії.

34-річний футболіст був замінений в середині першого тайму поєдинку, який завершився внічию - 1:1.

"Кріштіану Роналду пройшов тести в збірній Португалії, які виявили легку травму правого стегна. Його фізичний стан буде моніториться щодня. Коли Роналду зможе повернутися до тренувань буде повідомлено пізніше", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в суботу Ювентус зустрінеться з Емполі в Серії А, а на початку квітня зіграє проти Кальярі і Мілана.

10 квітня бьянконері протистоятимуть Аяксу в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів в Амстердамі.

Раніше Моурінью назвав фіналістів Ліги чемпіонів.

Джерело - terrikon.