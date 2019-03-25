Моурінью назвав фіналістів Ліги чемпіонів

Мій профіль
Люксембург - Україна 1:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 23:00 4187 4
Україна здобула срібло чемпіонату Європи у стрільбі з травматичного пістолета
Сьогодні 12:19 618
Німеччина вирвала перемогу в Нідерландів, Угорщина переграла Хорватію. Огляд матчів від 24 березня
Сьогодні 11:52 1103
Володимир Кличко святкує 43-річчя. Найкращі нокаути українця
Сьогодні 11:15 1640
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Сьогодні 09:03 56728 1
УЄФА представила Маскота Євро-2020
Сьогодні 08:41 622
Люксембург - Україна: анонс і прогноз матчу відбору Євро-2020
Сьогодні 06:48 6876 3
Німеччина у результативному матчі переграла Нідерланди, Австрія поступилася Ізраїлю
Вчора 23:38 2848 1
Бо здобув 13-ту перемогу у сезоні, Пудручний потрапив у другу десятку
Вчора 18:15 1106
Еберґ здобула першу нагороду в мас-старті
Вчора 15:27 1110
Навколо спорту
Блоги
Ексклюзив від Мальдіні, Мораес у збірній - у програмі ПРОФУТБОЛ
Ексклюзив від Мальдіні, Мораес у збірній - у програмі ПРОФУТБОЛ Максим Буйдин
Сьогодні 18:02 342
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:43 3922
Evening Mariupol Magazine - Бєдняков взяв дотепне інтерв'ю у Зінченка
Evening Mariupol Magazine - Бєдняков взяв дотепне інтерв'ю у Зінченка Максим Буйдин
Сьогодні 14:25 621
Тисячі людей вибігли на злітно-посадкову смугу в аеропорту Бориспіль
Тисячі людей вибігли на злітно-посадкову смугу в аеропорту Бориспіль Максим Буйдин
Сьогодні 13:56 1468
ТОП-5 цікавих фактів про Володимира Кличка
ТОП-5 цікавих фактів про Володимира Кличка Максим Буйдин
Сьогодні 13:16 1983
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:04 Футбол Роналду отримав травму в матчі проти Сербії 286
23:00 Футбол Люксембург - Україна 1:1. ОНЛАЙН 4187 4
23:00 Футбол Люксембург - Україна 1:1. Відео голів 1593
22:39 Футбол Туреччина - Молдова 4:0. Огляд матчу 245
22:24 Бокс Гассієв: Усик виграє за очками, або Повєткін - нокаутом 622
22:07 Футбол Моурінью назвав фіналістів Ліги чемпіонів 379
21:36 Футбол Туреччина знищила Молдову у матчі відбору до Євро-2020 276
21:23 Автоспорт Шумахер візьме участь у тестах двох команд Формули 1 349
21:09 Футбол Коноплянка поскаржився на газон перед матчем проти Люксембурга 386
20:51 Баскетбол Орладно - Філадельфія: онлайн-трансляція матчу НБА 345
20:30 Футбол Мораес вийде в стартовому складі збірної України на матч проти Люксембургу 626 2
20:23 Хокей Донбас уже у фіналі, Кременчук і Дніпро зіграть вирішальний матч. Огляд півфіналів чемпіонату УХЛ 628
20:05 Футбол На перегляді в Динамо знаходиться бразильський захисник 1301
19:45 Футбол Українська молодіжка обіграла Казахстан на турнірі в Туреччині 506
19:27 Футбол Шевченко: Люксембург може створити проблеми 573
19:15 Футбол П'ятов перебуває в ТОП-7 найкращих гравців відбору до Євро-2020 540
18:50 Футбол Екс-гравець збірної України: Через натуралізацію Циганков сидить в запасі 1090
18:29 Хокей Президент Крижаних вовків продав власні авто, щоб розплатитися з гравцям 597
18:10 Хокей Дніпро - Кременчук 2:1. Огляд матчу 459
18:02 Блог Ексклюзив від Мальдіні, Мораес у збірній - у програмі ПРОФУТБОЛ 342
17:48 Футбол Моурінью: Про тренерську пригоду Зідана не можна говорити як про справжню кар'єру 713
17:30 Баскетбол Шалений баззер-бітер від Лемба очолив ТОП-10 найкращих моментів дня НБА 378
17:10 Футбол Кадар: Я не спілкуюся з Хацкевичем, він не знає англійської 1196
17:02 Футбол Розбір матчу Португалія - Україна - Великий Футбол 418
16:54 Футбол Алекс Фергюсон пожертвував 405 тис. фунтів із вдячності за операцію 570

Моурінью назвав фіналістів Ліги чемпіонів

Сьогодні 22:07 379 0
Моурінью назвав фіналістів Ліги чемпіонів

Каталонська Барселона і туринський Ювентус зустрінуться у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це сказав екс-наставник Реала та Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью.

"Ювентус і Барселона – два фаворити на перемогу в Лізі чемпіонів, вони доберуться до фіналу. Всі обговорюють Роналду і Мессі, проте мені більше подобається говорити про Ювентус і Барселону.

Весь час, поки я був головним тренером, я говорив, що футбол – командний вид спорту. У Ювентуса і Барселони є досвід, навички і по особливому гравцю – Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі. З такими футболістами команди стають найкращими", – сказав Моурінью.

Нагадаємо, з Моурінью не обговорювали потенційне повернення в Реал.

Також, Гвардіола наздогнав Моуріньо за кількістю трофеїв.

Джерело - football24.ua.

#Моурінью, #Барселона, #Ювентус
Коментарі ()