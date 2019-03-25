Моурінью назвав фіналістів Ліги чемпіонів

Каталонська Барселона і туринський Ювентус зустрінуться у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це сказав екс-наставник Реала та Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью.

"Ювентус і Барселона – два фаворити на перемогу в Лізі чемпіонів, вони доберуться до фіналу. Всі обговорюють Роналду і Мессі, проте мені більше подобається говорити про Ювентус і Барселону.

Весь час, поки я був головним тренером, я говорив, що футбол – командний вид спорту. У Ювентуса і Барселони є досвід, навички і по особливому гравцю – Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі. З такими футболістами команди стають найкращими", – сказав Моурінью.