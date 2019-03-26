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Ігуаїн може перейти в Рому

Сьогодні 20:12 265 0
Трансфер відбудеться, якщо римлян очолить Саррі
Ігуаїн може перейти в Рому

Форвард лондонського Челсі Гонсало Ігуаїн може влітку перейти в римську Рому.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Такий перехід може відбутись, якщо Рому очолить чинний тренер Челсі Мауруціо Саррі. У ЗМІ все частіше з'являється інформація, що 60-річний фахівець влітку переїде в Рим, зважаючи на низькі результати Челсі.

Варто відзначити, що тандем Саррі та Ігуаїна успішно працював свого часу в Наполі.

Гонсало перебрався у лондонський клуб в січні, проте вже встиг провети 7 матчів АПЛ, в яких відзначився 3-ма голами.

Нагадаємо, в УЄФА взялись за справу з приводу расизму на матчі Динамо - Челсі.

Також, Шевченко розповів чому не зміг заграти за Челсі.

Джерело - football24.

#Ігуаїн, #Саррі, #Челсі, #Рома
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