Трансфер відбудеться, якщо римлян очолить Саррі

Форвард лондонського Челсі Гонсало Ігуаїн може влітку перейти в римську Рому.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Такий перехід може відбутись, якщо Рому очолить чинний тренер Челсі Мауруціо Саррі. У ЗМІ все частіше з'являється інформація, що 60-річний фахівець влітку переїде в Рим, зважаючи на низькі результати Челсі.

Варто відзначити, що тандем Саррі та Ігуаїна успішно працював свого часу в Наполі.

Гонсало перебрався у лондонський клуб в січні, проте вже встиг провети 7 матчів АПЛ, в яких відзначився 3-ма голами.

Нагадаємо, в УЄФА взялись за справу з приводу расизму на матчі Динамо - Челсі.

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Джерело - football24.