Організація призначить інспектора, який вивчить протест британського клубу

В УЄФА мають намір вивчити скаргу Челсі за підсумками другого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти київського Динамо.

Про це повідомляє sportanalytic.com.

Зокрема, йдеться про те, що організація призначить інспектора, який вивчить протест британського клубу та визначить, чи є підстави відкривати дисциплінарну справу проти українського клубу.

Раніше з'явилась інформація, що в другому таймі вищезгаданого матчу з трибун лунали расистські вигуки на адресу гравця лондонської команди Каллума Хадсон-Одоі.

Нагадаємо, Кадар хотів би, щоб Мораес грав у Динамо.

Джерело - Sportanalytic.com.