Стерлінг пожартував з зовнішньої схожості Зінченка та Де Брейне. ФОТО

Нападник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг пожартував з приводу зовнішньої схожості Кевіна Де Брейне і Олександра Зінченка.
Зокрема, Стерлінг прокоментував фото з Твіттера городян, яке було присвячено заміні Кевіна де Брейне на Олександра Зінченка під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Шальке.
"Якщо чесно, не бачу різниці", - прокоментував твіт Стерлінг.
Нагадаємо, що Сіті переміг з рахунком 3:2, хоча поступався 1:2 і грав у меншості.
CITY SUB | @Azinchenko17 🔄 @DeBruyneKev— Manchester City (@ManCity) 20 февраля 2019 г.
🔵 2-2 💙#s04vcity ⚽️ #mancity pic.twitter.com/7RHnWAk4bE
Нагадаємо, що Зінченка визнали одним з найдорожчих півзахисників АПЛ.
Джерело - Чемпіон.
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