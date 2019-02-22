Стерлінг пожартував з зовнішньої схожості Зінченка та Де Брейне. ФОТО

Нападник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг пожартував з приводу зовнішньої схожості Кевіна Де Брейне і Олександра Зінченка.

Зокрема, Стерлінг прокоментував фото з Твіттера городян, яке було присвячено заміні Кевіна де Брейне на Олександра Зінченка під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Шальке.

"Якщо чесно, не бачу різниці", - прокоментував твіт Стерлінг.

Нагадаємо, що Сіті переміг з рахунком 3:2, хоча поступався 1:2 і грав у меншості.

Нагадаємо, що Зінченка визнали одним з найдорожчих півзахисників АПЛ.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua